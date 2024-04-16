Пятеро с травмами: сводка ДТП в Хабаровском крае за 15 апреля

За минувший понедельник, 15 апреля, в Хабаровском крае произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Сводку опубликовали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Всего за сутки инспекторы зарегистрировали четыре автоаварии, а также один наезд на пешехода. Пятеро человек получили травмы и попали в больницу. Погибших нет.
Общее число нарушений ПДД составило 403. К административной и уголовной ответственности привлечены:
23 водителя за пьяное вождение, 8 — в Хабаровске;
27 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, 15 — в Хабаровске;
30 водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, 2 — в Хабаровске.