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Пятеро с травмами: сводка ДТП в Хабаровском крае за 15 апреля

Всего на дорогах выявлено 403 нарушения.

За минувший понедельник, 15 апреля, в Хабаровском крае произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Сводку опубликовали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Всего за сутки инспекторы зарегистрировали четыре автоаварии, а также один наезд на пешехода. Пятеро человек получили травмы и попали в больницу. Погибших нет.

Общее число нарушений ПДД составило 403. К административной и уголовной ответственности привлечены:

23 водителя за пьяное вождение, 8 — в Хабаровске;

27 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, 15 — в Хабаровске;

30 водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, 2 — в Хабаровске.