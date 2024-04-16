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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — говорится в публикации.

Тревога в регионе не объявлялась.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон.

Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.