Платил за жену: сотрудник вуза в Хабаровске проводил платные экзамены

В Хабаровске в суд направили уголовное дело против 36-летнего мужчины. Он обвиняется в даче взятки. Житель региональной столицы платил директору местного института, чтобы жена сдавала зачеты без проблем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как пишет СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, дело уже направлено в суд. Его расследование завершено. Сообщается, что доказано четыре эпизода преступления.
Платить за зачеты супруги хабаровчанин начал в июне 2019 года, и это продолжалось целый год. Деньги передавал замдиректора по научной работе одного из институтов города.
— По версии следствия, мужчина передавал взятки на общую сумму 90 тысяч рублей за проставление зачетов и оценок в зачетной книжке своей супруги без фактического прохождения экзаменационных испытаний, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести мужчины приговор. С обвинительным заключением дело направлено в суд. Против сотрудника вуза идет расследование.