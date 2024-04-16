Платил за жену: сотрудник вуза в Хабаровске проводил платные экзамены

— По версии следствия, мужчина передавал взятки на общую сумму 90 тысяч рублей за проставление зачетов и оценок в зачетной книжке своей супруги без фактического прохождения экзаменационных испытаний, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.