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Платил за жену: сотрудник вуза в Хабаровске проводил платные экзамены

Жителя Хабаровска осудят за оплаченные зачеты жены в институте.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в суд направили уголовное дело против 36-летнего мужчины. Он обвиняется в даче взятки. Житель региональной столицы платил директору местного института, чтобы жена сдавала зачеты без проблем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как пишет СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, дело уже направлено в суд. Его расследование завершено. Сообщается, что доказано четыре эпизода преступления.

Платить за зачеты супруги хабаровчанин начал в июне 2019 года, и это продолжалось целый год. Деньги передавал замдиректора по научной работе одного из институтов города.

— По версии следствия, мужчина передавал взятки на общую сумму 90 тысяч рублей за проставление зачетов и оценок в зачетной книжке своей супруги без фактического прохождения экзаменационных испытаний, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести мужчины приговор. С обвинительным заключением дело направлено в суд. Против сотрудника вуза идет расследование.