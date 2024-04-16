МЧС по Новосибирской области показали кадры разлива Ини снятые беспилотниками

По состоянию на понедельник, 15 апреля, подтоплены 46 участков в Искитимском, Карасукском, Тогучинском и Сузунском районах. В Новосибирском и Мошковском районах — 100 участков. Вода ушла с 60 частных территорий в СНТ «Рябинка» Новосибирского района, 91 — в СНТ «Кедр» и 120 — в СНТ «Кирпичник» Мошковского района.