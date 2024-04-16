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МЧС по Новосибирской области показали кадры разлива Ини снятые беспилотниками

Спасатели подняли в воздух беспилотные авиационные системы, чтобы проверить паводковую обстановка от СНТ «Кедр» до устья реки Иня.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По данным специалистов, заторов на водном участке от СНТ «Кедр» до устья реки Иня — нет. Однако, из-за таяния в полях снега вода поднялась. Уровень Ини остаётся большим, где возможно, идёт откачка воды.

По состоянию на понедельник, 15 апреля, подтоплены 46 участков в Искитимском, Карасукском, Тогучинском и Сузунском районах. В Новосибирском и Мошковском районах — 100 участков. Вода ушла с 60 частных территорий в СНТ «Рябинка» Новосибирского района, 91 — в СНТ «Кедр» и 120 — в СНТ «Кирпичник» Мошковского района.

Ситуация с половодьем ответственными службами контролируется круглосуточно.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирской области из-за паводка перекрыли движение по двум дорогам.

МЧС