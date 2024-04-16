МЧС по Новосибирской области показали кадры разлива Ини снятые беспилотниками

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
По данным специалистов, заторов на водном участке от СНТ «Кедр» до устья реки Иня — нет. Однако, из-за таяния в полях снега вода поднялась. Уровень Ини остаётся большим, где возможно, идёт откачка воды.
По состоянию на понедельник, 15 апреля, подтоплены 46 участков в Искитимском, Карасукском, Тогучинском и Сузунском районах. В Новосибирском и Мошковском районах — 100 участков. Вода ушла с 60 частных территорий в СНТ «Рябинка» Новосибирского района, 91 — в СНТ «Кедр» и 120 — в СНТ «Кирпичник» Мошковского района.
Ситуация с половодьем ответственными службами контролируется круглосуточно.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирской области из-за паводка перекрыли движение по двум дорогам.