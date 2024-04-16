В Хабаровске в пожаре в ночь на 16 апреля погиб человек

По данным региональной прокуратуры, возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме по ул. Партизанской краевой столицы. На момент возгорания — около 21 часа по местному времени — в доме находилось два человека. Женщину удалось спасти, она госпитализирована. Мужчина погиб. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку случившегося. Ход проверки контролирует прокуратура района.