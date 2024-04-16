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В Хабаровске в пожаре в ночь на 16 апреля погиб человек

Огонь возник в деревянном доме в Краснофлотском районе.

Источник: Соцсети

Поздним вечером 15 апреля в Хабаровске в частном доме в Краснофлотском районе возник пожар. В огне погиб мужчина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным региональной прокуратуры, возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме по ул. Партизанской краевой столицы. На момент возгорания — около 21 часа по местному времени — в доме находилось два человека. Женщину удалось спасти, она госпитализирована. Мужчина погиб. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку случившегося. Ход проверки контролирует прокуратура района.

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