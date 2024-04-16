В Хабаровске женщина не пропустила Lexus и устроила ДТП, пострадал водитель

Авария произошла вечером 15 апреля в Индустриальном районе. 60-летняя владелица Toyota Hilux Surf двигалась по улице Узловой и в районе дома № 15 начала поворачивать налево. По встречной полосе в этот момент двигался Lexus, который не успел уйти от столкновения и попал под удар. Автомобиль отбросило за пределы дороги, где он столкнулся с припаркованной Toyota Mark II.