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В Хабаровске женщина не пропустила Lexus и устроила ДТП, пострадал водитель

Виновница столкновения поворачивала налево и не пропустила оппонента, ехавшего по встречке.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске женщина-водитель Toyota не пропустила Lexus и устроила массовое ДТП с участием трёх автомобилей. Один человек пострадал, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 15 апреля в Индустриальном районе. 60-летняя владелица Toyota Hilux Surf двигалась по улице Узловой и в районе дома № 15 начала поворачивать налево. По встречной полосе в этот момент двигался Lexus, который не успел уйти от столкновения и попал под удар. Автомобиль отбросило за пределы дороги, где он столкнулся с припаркованной Toyota Mark II.

В результате происшествия 56-летний водитель Lexus получил травмы. Его доставили в больницу для обследования и последующего оказания необходимой медпомощи. Виновница ДТП не пострадала, а стоявшая на обочине Toyota Mark II была пустой.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.