В Хабаровске женщина не пропустила Lexus и устроила ДТП, пострадал водитель

В Хабаровске женщина-водитель Toyota не пропустила Lexus и устроила массовое ДТП с участием трёх автомобилей. Один человек пострадал, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 15 апреля в Индустриальном районе. 60-летняя владелица Toyota Hilux Surf двигалась по улице Узловой и в районе дома № 15 начала поворачивать налево. По встречной полосе в этот момент двигался Lexus, который не успел уйти от столкновения и попал под удар. Автомобиль отбросило за пределы дороги, где он столкнулся с припаркованной Toyota Mark II.
В результате происшествия 56-летний водитель Lexus получил травмы. Его доставили в больницу для обследования и последующего оказания необходимой медпомощи. Виновница ДТП не пострадала, а стоявшая на обочине Toyota Mark II была пустой.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.