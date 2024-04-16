Бастрыкин заинтересовался гибелью пенсионерки в больнице Новосибирска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку смерти 70-летней пациентки в больнице Новосибирска. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось, что житель Новосибирска винит врачей в смерти своей 70-летней матери. По его мнению, в больнице ей оказали ненадлежащую помощью.
После этого местное управление СК начало проверку. Бастрыкин поручил предоставить ему промежуточный отчет и итоги расследования.
Напомним, глава СК России Бастрыкин заинтересовался конфликтом в новосибирской школе.