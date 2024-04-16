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За испорченные ягодицы косметолог из Владивостока может отправиться в колонию

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит ряд необходимых экспертиз.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении косметолога, который работал без необходимой медицинской лицензии, сообщает ИА PrimaMedia.Одна из клиенток столкнулась с проблемами по здоровью после проведенной процедуры. Теперь специалиста из сферы красоты ожидает серьезное уголовное преследование, уточнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По информации сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку, 42-летняя женщина-косметолог провела процедуру на ягодицах одной из клиенток салона на улице Овчинникова. Спустя несколько дней у 27-летней женщины начались боли в местах введения препарата и абсцесс. Она обратилась за помощью в медицинское учреждение и затем сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

В результате обыска у косметолога изъяли более 48 миллилитров косметологических средств, которые оказались не сертифицированы для использования в России.

Следственным отделом по Первореченскому району города Владивостока Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело против косметолога по статье 238 часть 1 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь косметологу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит ряд необходимых экспертиз. Ожидается массовая проверка косметологических клиник со стороны сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку.