За испорченные ягодицы косметолог из Владивостока может отправиться в колонию

По информации сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку, 42-летняя женщина-косметолог провела процедуру на ягодицах одной из клиенток салона на улице Овчинникова. Спустя несколько дней у 27-летней женщины начались боли в местах введения препарата и абсцесс. Она обратилась за помощью в медицинское учреждение и затем сообщила о случившемся в правоохранительные органы.