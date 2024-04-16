Мужчина из Владивостока спас на пожаре двух человек

На улице Сахалинская произошло возгорание в одной из квартир жилого дома, сообщает ИА PrimaMedia. Пожарные прибыли на место происшествия через семь минут. Однако до приезда бригады один из сотрудников МЧС во внеслужебное время оказался рядом с местом происшествия и успел вынести двух человек из квартиры, которую постепенно охватывал дым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
«Завершив дежурные сутки, я направлялся домой на такси. Проезжая мимо дома № 55 по улице Сахалинская я заметил дым из балкона квартиры на девятом этаже. Я поспешил к месту пожара. Поднявшись на девятый этаж, подручными средствами вскрыл дверь, закрыв лицо тряпкой, я зашел в квартиру», — рассказал начальник караула 21-й пожарно-спасательной части Егор Макаев.
В задымленном коридоре сидел мужчина. Тогда ЕГор Макаев вынес пострадавшего из жилья. Соседи сразу же сообщили, что в квартире находится еще и женщина.
«Зайдя в задымленную квартиру во второй раз, я буквально на ощупь начал искать женщину, позже я обнаружил ее сидящей на полу в комнате, после чего вынес пострадавшую. По прибытию скорой помощи, люди были переданы медикам», — поделился сотрудник МЧС.
Причиной возгорания, по предварительным данным МЧС, стала неисправность электрооборудования, которое находилась в аварийном режиме работы.
Отметим, что благодаря оперативности, неравнодушию и профессионализму сотрудника Егора Макаева удалось спасти жизни двух человек. За свой героический поступок мужчина будет награжден к медали МЧС России «За спасение при пожаре».