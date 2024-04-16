Мужчина из Владивостока спас на пожаре двух человек

На улице Сахалинская произошло возгорание в одной из квартир жилого дома, сообщает ИА PrimaMedia. Пожарные прибыли на место происшествия через семь минут. Однако до приезда бригады один из сотрудников МЧС во внеслужебное время оказался рядом с местом происшествия и успел вынести двух человек из квартиры, которую постепенно охватывал дым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.