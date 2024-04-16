«По молодости совершил»: новосибирца осудили за нападение на нигерийца

Сибиряк раздавал на улице Титова листовки, в которых было выражено побуждение к совершению действий, связанных с нарушением права человека на заключение брака, в связи с его национальной принадлежностью. Именно в этот момент мимо него прошел нигериец вместе с девушкой. Увидев их, мужчина решил дать сибирячке свою листовку. Однако та отказалась ее брать, тогда он вручил листовку парню. После новосибирец достал из сумки аэрозольный баллончик и залил им лицо иностранца. В итоге гражданин Нигерии получил ожог.