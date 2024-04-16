«По молодости совершил»: новосибирца осудили за нападение на нигерийца

В Ленинском районе Новосибирца 15 апреля вынесли приговор в отношении местного жителя, напавшего на гражданина Нигерии. Информация об этом появилась на сайте суда.
Сибиряк раздавал на улице Титова листовки, в которых было выражено побуждение к совершению действий, связанных с нарушением права человека на заключение брака, в связи с его национальной принадлежностью. Именно в этот момент мимо него прошел нигериец вместе с девушкой. Увидев их, мужчина решил дать сибирячке свою листовку. Однако та отказалась ее брать, тогда он вручил листовку парню. После новосибирец достал из сумки аэрозольный баллончик и залил им лицо иностранца. В итоге гражданин Нигерии получил ожог.
В свое оправдание сибиряк сказал, что напал на нигерийца ввиду своей молодости. Якобы ранее он не видел темнокожих парней. Поэтому, по выражению лица гостя Сибири, предположил, что текст листовки тому не понравился. А баллончик применил в отношении иностранца в целях своей безопасности.
В итоге молодому новосибирцу дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком.
«На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на Дергачь И. А. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться в указанный орган на регистрацию с периодичностью, установленной данным органом, но не реже одного раза в месяц», — рассказали служители Фемиды.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске будут судить пациента психбольницы, который пытался задушить врача шнуром.
Иван Быкадоров