«Застрял в чужом городе»: росгвардеец вернул новосибирцу документы, украденные в Нижнем Новгороде

— Наш земляк долго бы восстанавливал документы, а сроки поджимали. Сотрудник Росгвардии Нижегородской области Илья утром нашел документы у стен местного кремля, который охраняет его подразделение. Илья сразу стал искать мужчину в соцсетях и написал в группу Мичуринского сельсовета. Мы нашли маму, связались с новосибирцем, — сообщила КП-Новосибирск местный депутат Татьяна Здоровенко. — Вечером в тот же день наш земляк вернул себе документы.