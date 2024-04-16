Дело о контрабанде леса на 780 тысяч рублей возбудили в Братске

Братская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при экспорте лесопродукции. Установлено, что в 2020 году участник внешнеэкономической деятельности незаконно экспортировал сосну более чем на 780 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.