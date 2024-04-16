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Дело о контрабанде леса на 780 тысяч рублей возбудили в Братске

В таможенные декларации экспортер внес недостоверную информацию.

Источник: IrkutskMedia.ru

Братская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при экспорте лесопродукции. Установлено, что в 2020 году участник внешнеэкономической деятельности незаконно экспортировал сосну более чем на 780 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Происхождение древесины подтверждено не было — в таможенные декларации экспортер внес недостоверные сведения. Прокурор направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Членам ОПГ вынесли приговор за контрабанду древесины на 488 тысяч рублей в Приангарье.

Трое мужчин по поддельным документам отправляли лесоматериалы за пределы страны.