Дело о контрабанде леса на 780 тысяч рублей возбудили в Братске

Братская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при экспорте лесопродукции. Установлено, что в 2020 году участник внешнеэкономической деятельности незаконно экспортировал сосну более чем на 780 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Происхождение древесины подтверждено не было — в таможенные декларации экспортер внес недостоверные сведения. Прокурор направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Членам ОПГ вынесли приговор за контрабанду древесины на 488 тысяч рублей в Приангарье.
Трое мужчин по поддельным документам отправляли лесоматериалы за пределы страны.