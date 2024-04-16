Красноярский край отправит гуманитарную помощь жителям пострадавших от паводков регионов

«На примере Приволжского федерального округа мы видим, к чему может привести неконтролируемая ситуация с паводком. Масштабы и последствия колоссальные, ущерб огромный. Считаю, что Красноярский край, как это было не раз в нашей истории, должен протянуть руку помощи. В этот трудный час мы просто не можем стоять в стороне. Предлагаю организовать сбор гуманитарной помощи для регионов, где последствия паводков достаточно серьёзные. Уверен, красноярцы окажут существенную поддержку пострадавшим от половодья», — сказал Михаил Котюков.