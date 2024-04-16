Красноярский край отправит гуманитарную помощь жителям пострадавших от паводков регионов

В связи с этим, на заседании президиума Правительства края под председательством Михаила Котюкова обсуждалась ситуация с паводками и пожарами.
Глава региона подчеркнул, сейчас важно внимательно контролировать потенциально опасные участки и быть готовым к эвакуации жителей в случае возможного подтопления населенных пунктов. Вопросы, связанные с безопасностью, нужно решать в диалоге с людьми. При этом нужно подготовить и организовать помощь максимально оперативно и качественно — от оповещения людей до их перевозки, размещения и обеспечения всем необходимым.
Стоит отметить, что на случай ухудшения обстановки с паводками в крае подготовлен 241 пункт временного размещения.
«На примере Приволжского федерального округа мы видим, к чему может привести неконтролируемая ситуация с паводком. Масштабы и последствия колоссальные, ущерб огромный. Считаю, что Красноярский край, как это было не раз в нашей истории, должен протянуть руку помощи. В этот трудный час мы просто не можем стоять в стороне. Предлагаю организовать сбор гуманитарной помощи для регионов, где последствия паводков достаточно серьёзные. Уверен, красноярцы окажут существенную поддержку пострадавшим от половодья», — сказал Михаил Котюков.
Всего зафиксировано более 20 палов сухой травы. По каждому из этих случаев проводятся административные расследования для установления виновников возгораний и привлечения их к ответственности. Оперативные противопожарные службы находятся в полной готовности.
Михаил Котюков поручил подготовить предложения в федеральные органы по развитию всей противопожарной службы на территории края, в том числе добровольческой.
По прогнозам синоптиков, в регионе температура в апреле будет на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. Высокий уровень воды ожидается на участках Енисея от села Ворогово до деревни Подкаменная Тунгуска, на реках Большой Пит, Кас и Чулым.