Расчет комплекса РЭБ сорвал попытку ВСУ провести разведку на белгородском направлении

«Нашим расчетом под руководством начальника изделия был обнаружен самолет противника. Самолет с территории противника пытался вести радиолокационную разведку наших объектов. Соответственно, была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально 3−4 минут противник свою деятельность прекратил и с наших экранов пропал», — рассказал оператор модуля помех «Красуха» с позывным Веселый, его цитирует Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе выполнения задач основным видом деятельности является обнаружение средств воздушного нападения ВСУ, их классификация и ослепление.
«Комплекс РЭБ “Красуха” способен не только ослепить самолет противника, но и с точностью определить, что именно за борт попал в его зону обнаружения. Применяя станцию активных помех, расчет заставляет противника подняться в зону видимости и досягаемости средств огневого поражения ПВО для дальнейшего уничтожения», — отметили в военном ведомстве.