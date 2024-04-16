Расчет комплекса РЭБ сорвал попытку ВСУ провести разведку на белгородском направлении

«Комплекс РЭБ “Красуха” способен не только ослепить самолет противника, но и с точностью определить, что именно за борт попал в его зону обнаружения. Применяя станцию активных помех, расчет заставляет противника подняться в зону видимости и досягаемости средств огневого поражения ПВО для дальнейшего уничтожения», — отметили в военном ведомстве.