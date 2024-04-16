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Расчет комплекса РЭБ сорвал попытку ВСУ провести разведку на белгородском направлении

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» Северной группировки сорвал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести радиоэлектронную разведку позиций российских войск на белгородском направлении. Как рассказал оператор модуля, противник пытался вести разведку при помощи самолета, но его радары были ослеплены.

Источник: РИА "Новости"

«Нашим расчетом под руководством начальника изделия был обнаружен самолет противника. Самолет с территории противника пытался вести радиолокационную разведку наших объектов. Соответственно, была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально 3−4 минут противник свою деятельность прекратил и с наших экранов пропал», — рассказал оператор модуля помех «Красуха» с позывным Веселый, его цитирует Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе выполнения задач основным видом деятельности является обнаружение средств воздушного нападения ВСУ, их классификация и ослепление.

«Комплекс РЭБ “Красуха” способен не только ослепить самолет противника, но и с точностью определить, что именно за борт попал в его зону обнаружения. Применяя станцию активных помех, расчет заставляет противника подняться в зону видимости и досягаемости средств огневого поражения ПВО для дальнейшего уничтожения», — отметили в военном ведомстве.