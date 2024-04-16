Группировка «Юг» заняла опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении при поддержке БПЛА

«Применив беспилотный летательный аппарат, разведчики провели воздушную разведку, вскрыли опорный пункт украинских националистов и передали его координаты штурмовым отрядам, находящимся на передовой. При поддержке операторов беспилотной разведывательной и ударной авиации, штурмовые группы, используя складки местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и стремительно атаковали опорный пункт противника», — сообщили там.
В результате военные зачистили и заняли опорный пункт, улучшив положение российских подразделений по переднему краю. Огневую поддержку им оказали артиллерия и минометы, танки и ударные дроны.
«Артиллерия и 82 миллиметровые минометы хорошо нам помогали с фланга, потому что встречались на пути хорошо укрепленные позиции ВСУ», — привели в ведомстве слова военнослужащего штурмового подразделения с позывным Фитиль.