МО РФ: морпехи ЧФ уничтожили огневые позиции и склад ВСУ на правом берегу Днепра

«Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
Дальность поражения составляет около 15 км, скорость прицельной стрельбы — до восьми выстрелов в минуту.