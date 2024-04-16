Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: морпехи ЧФ уничтожили огневые позиции и склад ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, используя гаубицу Д-30 калибра 122 мм, уничтожили замаскированные огневые позиции и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

Дальность поражения составляет около 15 км, скорость прицельной стрельбы — до восьми выстрелов в минуту.