МО РФ: морпехи ЧФ уничтожили огневые позиции и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Отмечается, что расчеты гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.