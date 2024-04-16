В Красноярском крае спасатели вытащили из полыньи корову

Буренка ходила по льду водохранилища и провалилась под лед примерно в двухстах метрах от берега. Не сообщается, где в это время были ее хозяева, и почему они не смотрели за своим скотом. Очевидцы происшествия вызвали спасателей, так как вызволить животное самостоятельно не могли. В краевом учреждении «Спасатель» корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили, что специалистам пришлось воспользоваться катером на воздушной подушке, чтобы подобраться к месту происшествия. Теплая погода и ледовая обстановка сделали невозможным передвижение на автомобиле. Спасательная операция прошла успешно: животное вытащили из ледяной ловушки с помощью веревки.