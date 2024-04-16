Житель Таймыра устроил стрельбу в вахтовом поселке

Об инциденте сообщил в правоохранительные органы представитель производственной компании. Он рассказал, что некий незнакомец угрожал сотрудникам физической расправой, дважды выстрелил в воздух и скрылся.
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 34-летний местный житель и задержали его. Как пояснил подозреваемый, катаясь с друзьями на автомобиле и принимая алкоголь, он вспомнил о своем недавнем недовольстве деятельностью предприятия, тяжелая техника которого якобы повредила дорогу, где он с тех пор не мог передвигаться с должным комфортом.
Молодой человек попросил друга-водителя остановиться у вахтового городка компании и два раза выстрелил в воздух, а затем захлопнул дверь, и автомобиль уехал.
Расследование уголовного дела о хулиганстве завершено. В ближайшее время фигуранта, находящегося под подпиской о невыезде, ждет судебное разбирательство.