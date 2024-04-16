Житель Таймыра устроил стрельбу в вахтовом поселке

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 34-летний местный житель и задержали его. Как пояснил подозреваемый, катаясь с друзьями на автомобиле и принимая алкоголь, он вспомнил о своем недавнем недовольстве деятельностью предприятия, тяжелая техника которого якобы повредила дорогу, где он с тех пор не мог передвигаться с должным комфортом.