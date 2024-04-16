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«Вытолкнула мальчика в окно, сама осталась в огне»: в Приморье девушка пожертвовала жизнью ради детей подруги

В Дальнереченске во время пожара девушка отдала жизнь ради спасения детей подруги.

Источник: Прокуратура Приморского края

Ранним утром 16 января в приморском городке Дальнереченск произошла трагедия. На улице Свердлова загорелся дом, в котором в этот момент находились пожилая женщина, 22-летняя девушка и два ребенка. Огонь унес жизни взрослых. Девочка выжила благодаря спасателям, мальчика перед смертью вытолкнула в окно отважная подруга семьи, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Светало, они еще даже не успели проснуться, почуяли запах гари, а кругом уже стоял черный густой дым. Редакция узнала: чтобы спасти хоть кого-нибудь, девушка схватила на руки 7-летнего мальчика, наощупь добралась до окна и вытолкнула туда ребенка. Затем — темнота. Жизнь оборвалась. Где-то в одной из комнат также остановилось сердце пенсионерки.

Погибшими оказались бабушка деток и подруга их мамы. Женщина уехала по делам, в момент трагедии она находилась в аэропорту Владивостока. Близкие люди согласились присмотреть за сыном с дочкой, пока та будет в отъезде. Кто бы мог подумать, что именно в этот момент беда нагрянет в дом.

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела взрослых. 9-летняя девочка, казалось, тоже не подавала признаков жизни, но, когда ее взяли на руки, начала кашлять.

«Специалисты срочно приступили к реанимации, передали ребенка медикам. Сейчас малышка находится под присмотром врачей, у нее множество ожогов, медики борются за ее жизнь. 7-летний мальчик ждет возвращения мамы в социально-реабилитационном центре», — рассказали редакции в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Судя по кадрам от ведомства, дом превратился в обугленную «коробку». Жить там больше невозможно. Семья не только лишилась близких людей, но еще и жилья. Пока остается загадкой — почему пламя вспыхнуло? В этом разбирается дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Если пострадавшим от огня потребуется материальная помощь, редакция готова помочь в сборе средств.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в ночном пожаре во Владивостоке погиб 58-летнйи мужчина. Сначала спасателям удалось его вынести в бессознательном состоянии к медикам, они также вывели из полыхающей квартиры его 51-летнюю сожительницу. Пострадавшего передали медикам, но он скончался прям в карете скорой помощи.

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