«Вытолкнула мальчика в окно, сама осталась в огне»: в Приморье девушка пожертвовала жизнью ради детей подруги

Погибшими оказались бабушка деток и подруга их мамы. Женщина уехала по делам, в момент трагедии она находилась в аэропорту Владивостока. Близкие люди согласились присмотреть за сыном с дочкой, пока та будет в отъезде. Кто бы мог подумать, что именно в этот момент беда нагрянет в дом.