Пьяный иркутянин в Норильске разбил угнанный им кроссовер

В Норильске полицейские задержали 24-летнего иркутянина за угон автомобиля и совершенное на нем ДТП, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу полиции Красноярского края.
Как рассказали стражи порядка, владелец Toyota RAV4 в соцсети увидел информацию о ДТП и на фотографии с места происшествия узнал свою машину.
В ходе расследования выяснилось, что виновник происшествия — 24-летний приезжий из Иркутской области:
«Подозреваемый и его знакомый после совместного распития спиртных напитков решили прогуляться. Увидев на улице припаркованный и незапертый автомобиль, молодой человек предложил своему знакомому прокатиться, заверив приятеля в том, что машина принадлежит ему. Управляя транспортом в центре города, он не справился с управлением и допустил наезд на остановку, расположенную на Ленинском проспекте, после чего вместе с приятелем покинул место ДТП», — написано в Telegram-канале МВД 24.
В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по статье об угоне машины и составлено шесть административных протоколов. До суда он будет находиться в специальном помещении для задержанных лиц.