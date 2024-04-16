Пьяный иркутянин в Норильске разбил угнанный им кроссовер

«Подозреваемый и его знакомый после совместного распития спиртных напитков решили прогуляться. Увидев на улице припаркованный и незапертый автомобиль, молодой человек предложил своему знакомому прокатиться, заверив приятеля в том, что машина принадлежит ему. Управляя транспортом в центре города, он не справился с управлением и допустил наезд на остановку, расположенную на Ленинском проспекте, после чего вместе с приятелем покинул место ДТП», — написано в Telegram-канале МВД 24.