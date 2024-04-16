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Грузовик насмерть сбил водителя другой машины во Владивостоке

Мужчина вышел из автомобиля на дорогу.

Источник: Соцсети

Утром 16 апреля на улице Карла Маркса во Владивостоке грузовик Isuzu Forward врезался в Honda Fit и насмерть сбил водителя, который вышел из машины, сообщили в Telegram-канале ГИБДД города.

ДТП случилось в районе дома № 131. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 33-летний водитель Honda Fit остановил машину на проезжей части из-за неисправности и вышел из неё. В этом время 36-летний гражданин за рулём грузовика не справился с управлением, врезался в Honda и сбил её водителя, находившегося на дороге.

Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка обстоятельств аварии.

В Telegram-канале Службы аварийных комиссаров «Автогарант» отметили, что на ситуацию повлияла сложная дорожная обстановка из-за дождя.

Напомним, 16 апреля многие улицы Владивостока затопило после осадков, что вызвало серьёзные пробки.