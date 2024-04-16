Грузовик насмерть сбил водителя другой машины во Владивостоке

ДТП случилось в районе дома № 131. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 33-летний водитель Honda Fit остановил машину на проезжей части из-за неисправности и вышел из неё. В этом время 36-летний гражданин за рулём грузовика не справился с управлением, врезался в Honda и сбил её водителя, находившегося на дороге.