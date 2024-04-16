Грузовик насмерть сбил водителя другой машины во Владивостоке

Утром 16 апреля на улице Карла Маркса во Владивостоке грузовик Isuzu Forward врезался в Honda Fit и насмерть сбил водителя, который вышел из машины, сообщили в Telegram-канале ГИБДД города.
ДТП случилось в районе дома № 131. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 33-летний водитель Honda Fit остановил машину на проезжей части из-за неисправности и вышел из неё. В этом время 36-летний гражданин за рулём грузовика не справился с управлением, врезался в Honda и сбил её водителя, находившегося на дороге.
Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка обстоятельств аварии.
В Telegram-канале Службы аварийных комиссаров «Автогарант» отметили, что на ситуацию повлияла сложная дорожная обстановка из-за дождя.
Напомним, 16 апреля многие улицы Владивостока затопило после осадков, что вызвало серьёзные пробки.