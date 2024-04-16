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Мёртвого 83-летнего пенсионера нашли в запертой квартире в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска в запертой квартире обнаружили тело 83-летнего мужчины. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Известно, что спасателей вызвали жильцы одного из домов по улице Народной. Новосибирцы заявили, что их пожилой сосед не открывает дверь и не выходит на связь.

— Улица Народная. Заблокирована дверь. Мужчина не выходит на связь. Доступ обеспечен. В квартире мужчина 1941 года рождения без признаков жизни, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Тело пенсионера передали сотрудникам полиции. Точную причину смерти мужчины установит вскрытие.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области уже шесть дней ищут пропавшего 16-летнего Фаниса Назыпова. Редакция также писала о том, что в Новосибирске сотрудники МАСС спасли пенсионерку, сломавшую ногу в лесу.

Егор САФРОНОВ.

несчастный случай