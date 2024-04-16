Мёртвого 83-летнего пенсионера нашли в запертой квартире в Новосибирске

Известно, что спасателей вызвали жильцы одного из домов по улице Народной. Новосибирцы заявили, что их пожилой сосед не открывает дверь и не выходит на связь.
— Улица Народная. Заблокирована дверь. Мужчина не выходит на связь. Доступ обеспечен. В квартире мужчина 1941 года рождения без признаков жизни, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».
Тело пенсионера передали сотрудникам полиции. Точную причину смерти мужчины установит вскрытие.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области уже шесть дней ищут пропавшего 16-летнего Фаниса Назыпова. Редакция также писала о том, что в Новосибирске сотрудники МАСС спасли пенсионерку, сломавшую ногу в лесу.
Егор САФРОНОВ.