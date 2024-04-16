В Новосибирской области два друга ответят в суде за пьяную езду

В Новосибирской области местный житель трижды за месяц попался нетрезвым за рулем автомобиля друга, а вскоре поймали пьяным и самого автовладельца, теперь оба будут с судимостью, без прав и без машины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 16 апреля.