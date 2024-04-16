В Новосибирской области два друга ответят в суде за пьяную езду

В Новосибирской области местный житель трижды за месяц попался нетрезвым за рулем автомобиля друга, а вскоре поймали пьяным и самого автовладельца, теперь оба будут с судимостью, без прав и без машины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 16 апреля.
Правоохранители установили, что 23-летний уроженец рабочего поселка Маслянино в период с 18 января по 26 февраля 2024 года был трижды задержан сотрудниками ГИБДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом раньше его уже лишили водительских прав за аналогичное нарушение. Уголовное дело рассмотрит Черепановский районный суд Новосибирской области.
Так как «ВАЗ 2110», на котором ездил обвиняемый, принадлежит его приятелю, его не могли арестовать в порядке, установленном законом, авто каждый раз возвращалось законному владельцу, которого привлекали к административной ответственности по статье «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Однако в марте в отношении собственника транспорта также возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», на машину наложили арест.