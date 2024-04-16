В Новосибирске суд рассмотрит дело 16-летней девушки, похищавшей деньги у пенсионеров

По версии следствия, обвиняемая за два дня похитила у пожилых людей около 200 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как считают правоохранители, она лично забрала деньги у двух женщин 75 и 83 лет в Колыванском районе после того, как им поступили звонки, что их близкие попали в ДТП. Средства девушка перечисляла неустановленному лицу, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.
Ей предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет), а также в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).