В Новосибирске похитили 50 млн руб., выделенные на обслуживание светофоров

Telegram-канал регионального главка МВД России сообщает, что в рамках расследования дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержаны двое бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска. По предварительным данным, вопросы у силовиков возникли и к экс-руководителю департамента транспорта и мэрии Роману Дронову. Он занимал эту должность с 2017-го по 2021 год.