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В Новосибирске похитили 50 млн руб., выделенные на обслуживание светофоров

Уголовное дело о хищение из городской казны 50 млн руб. возбуждено в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре области, которая поставила на контроль ход расследования.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в 2017 — 2018 годах между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофоров, и частными организациями заключены контракты на общую сумму 50 млн руб.

Согласно контрактам подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением города. После заключения контрактов, денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств. «В результате совершенного преступления бюджету Новосибирской области причинен ущерб на сумму 50 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.

Telegram-канал регионального главка МВД России сообщает, что в рамках расследования дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержаны двое бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска. По предварительным данным, вопросы у силовиков возникли и к экс-руководителю департамента транспорта и мэрии Роману Дронову. Он занимал эту должность с 2017-го по 2021 год.