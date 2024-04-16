В Новосибирске похитили 50 млн руб., выделенные на обслуживание светофоров

По данным ведомства, в 2017 — 2018 годах между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофоров, и частными организациями заключены контракты на общую сумму 50 млн руб.
Согласно контрактам подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением города. После заключения контрактов, денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств. «В результате совершенного преступления бюджету Новосибирской области причинен ущерб на сумму 50 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.
Telegram-канал регионального главка МВД России сообщает, что в рамках расследования дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержаны двое бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска. По предварительным данным, вопросы у силовиков возникли и к экс-руководителю департамента транспорта и мэрии Роману Дронову. Он занимал эту должность с 2017-го по 2021 год.