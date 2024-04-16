В Ростове за убийство бомжа арестован 16-летний подросток

В Ростове за убийство бомжа на Парамоновских складах арестован 16-летний подросток. Об этом сообщают донские следователи.
Предварительно установлено, что подозреваемый был пьян. Прогуливаясь по улице Береговой, он увидел пожилого мужчину без определённого места жительства. Юноша нанёс бездомному несколько ударов ножом, попал в жизненно важные ораны. Мужчина погиб на месте.
«Свою вину в совершении преступления несовершеннолетний признал и дал подробные показания, продемонстрировав их на месте преступления», — сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.
Теперь подросток дожидается суда, ему грозит большой срок за убийство. Расследование продолжается.