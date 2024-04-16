В Ростове за убийство бомжа арестован 16-летний подросток

Предварительно установлено, что подозреваемый был пьян. Прогуливаясь по улице Береговой, он увидел пожилого мужчину без определённого места жительства. Юноша нанёс бездомному несколько ударов ножом, попал в жизненно важные ораны. Мужчина погиб на месте.