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Российские военные нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что на территории самого аэродрома проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные заведения. «Несколько уже разрушено, но не все», — добавил Лебедев.

Аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным подполья, аэродром готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.