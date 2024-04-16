Российские военные нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что на территории самого аэродрома проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные заведения. «Несколько уже разрушено, но не все», — добавил Лебедев.
Аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным подполья, аэродром готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.