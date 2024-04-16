Рабочий в Экибастузе попал под движущийся состав

Видео несчастного случая опубликовано в социальных сетях.
В сообщении правоохранителей за 16 апреля 2024 года отмечено, что полицией Экибастуза по факту нарушения правил охраны труда проводится досудебное расследование.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы и заключения инспекции труда будет принято процессуальное решение».
В январе 2024 года на перегоне Жидели-Берлик в Жамбылской области произошла аналогичная трагедия: поезд сбил двух работников железнодорожного транспорта.