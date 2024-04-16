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Рабочий в Экибастузе попал под движущийся состав

В Экибастузе рабочий погиб, попав под движущийся состав вагонов. В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области Zakon.kz рассказали о проведении досудебного расследования.

Видео несчастного случая опубликовано в социальных сетях.

В сообщении правоохранителей за 16 апреля 2024 года отмечено, что полицией Экибастуза по факту нарушения правил охраны труда проводится досудебное расследование.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы и заключения инспекции труда будет принято процессуальное решение».

Пресс-служба ДП Павлодарской области

В январе 2024 года на перегоне Жидели-Берлик в Жамбылской области произошла аналогичная трагедия: поезд сбил двух работников железнодорожного транспорта.

несчастный случай