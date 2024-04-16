Водитель сбил 10-летнюю школьницу в Центральном районе Братска

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 29-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила различные травмы и была госпитализирована. Тяжесть телесных повреждений ещё предстоит оценить.