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Водитель сбил 10-летнюю школьницу в Центральном районе Братска

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребёнок. Авария произошла около 17:30 вечера 15 апреля в Центральном районе Братска.

Источник: ГУ МВД

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 29-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила различные травмы и была госпитализирована. Тяжесть телесных повреждений ещё предстоит оценить.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Им предстоит установить детали и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле сотрудников региональной прокуратуры.