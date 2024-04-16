Жителя Красноярского края приговорили к колонии за попытку сжечь супругу

Нижнеингашский районный суд приговорил 35-летнего жителя посёлка Тонский к семи годам колонии строгого режима за попытку сжечь 32-летнюю супругу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
По данным следствия, вечером 14 октября 2023 года между супругами произошёл конфликт из-за взаимных претензий друг к другу. Разозлившийся мужчина схватил канистру с жидкостью для розжига печи и облил супругу. После этого он поджёг женщину с помощью спички.
«Одежда на женщине вспыхнула, она выбежала в ограду дома, упала и стала кататься по земле, пытаясь погасить пламя. Огонь перебросился на деревянные конструкции летней кухни, жилой дом, предметы мебели», — рассказали в прокуратуре.
На крики о помощи выбежали из дома дети, соседи вызвала скорую. Пострадавшую женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 82% тела. Женщина выжила благодаря действиям медиков.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина свою вину отрицал и заявил, что жена якобы подожгла себя сама. Суд назначил подсудимому 7 лет колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.