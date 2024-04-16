Жителя Красноярского края приговорили к колонии за попытку сжечь супругу

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина свою вину отрицал и заявил, что жена якобы подожгла себя сама. Суд назначил подсудимому 7 лет колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.