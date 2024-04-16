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«Случайно открыл купальный сезон»: в Магнитогорске мужчина свалился с моста в реку

В Магнитогорске мужчина свалился с моста в реку Урал.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Житель Магнитогорска упал с моста в реку Урал.

Мужчина гулял с друзьями по набережной. Поднялись на мост. Горожанин перевалился через перила и рухнул в воду. Как это получилось, ни сам магнитогорец, ни его друзья объяснить потом не сумели.

Оставшиеся на мосту друзья догадались срочно позвонить спасателям. Сами плыть на выручку мужчине они побоялись.

К счастью, магнитогорец не утонул и сумел без посторонней помощи выбраться на сушу.

— Прибыв к месту происшествия, спасатели осмотрели неосторожно открывшего купальный сезон мужчину, обработали и перебинтовали израненные руки и передали бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Ранее другой житель Магнитогорска по собственной инициативе нырнул в реку. Он украл бутылку коньяка и спасался после этого бегством от казаков. Мужчина рассчитывал скрыться, переплыв Урал, но сумел добраться только до острова посреди реки. С острова его пришлось вытаскивать спасателям.