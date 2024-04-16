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В Челябинской области мобилизованного отправили в колонию за самоволку

Мобилизованного жителя Ашинского района приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за то, что он самовольно оставил воинскую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Ашинца призвали в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации. Однако 11 апреля 2023 года мужчина решил отдохнуть, самовольно покинул воинскую часть и отправился домой. Он отсутствовал на службе в период с 11 апреля по 10 октября и с 24 ноября по 22 декабря прошлого года. Затем его задержала полиция.

Во время судебного заседания установили, что ранее мобилизованный не был судим, принимал участие в специальной военной операции, материально помогал родителям. Кроме того, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге мужчине назначили 7,5 лет колонии общего режима..

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке..

Подобная ситуация произошла в начале апреля. Магнитогорский гарнизонный суд вынес приговор мобилизованному, который устроил себе самовольный отпуск.