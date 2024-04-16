В Челябинской области мобилизованного отправили в колонию за самоволку

Ашинца призвали в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации. Однако 11 апреля 2023 года мужчина решил отдохнуть, самовольно покинул воинскую часть и отправился домой. Он отсутствовал на службе в период с 11 апреля по 10 октября и с 24 ноября по 22 декабря прошлого года. Затем его задержала полиция.
Во время судебного заседания установили, что ранее мобилизованный не был судим, принимал участие в специальной военной операции, материально помогал родителям. Кроме того, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге мужчине назначили 7,5 лет колонии общего режима..
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке..
Подобная ситуация произошла в начале апреля. Магнитогорский гарнизонный суд вынес приговор мобилизованному, который устроил себе самовольный отпуск.