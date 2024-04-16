В Челябинской области мобилизованного отправили в колонию за самоволку

Ашинца призвали в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации. Однако 11 апреля 2023 года мужчина решил отдохнуть, самовольно покинул воинскую часть и отправился домой. Он отсутствовал на службе в период с 11 апреля по 10 октября и с 24 ноября по 22 декабря прошлого года. Затем его задержала полиция.