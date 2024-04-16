Митрополит Александр обратился к казахстанцам в связи с самым крупным бедствием за 80 лет

«Большой скорбью отзывается в сердце каждого казахстанца случившаяся в нашей стране природная катастрофа. От небывалых по масштабам паводков пострадали десять областей страны — Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Улытауская. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев описал наводнение в республике как самое крупное бедствие за 80 лет. Невозможно без содрогания сердца смотреть на кадры из новостных лент. Тысячи человек подверглись смертельной опасности, лишились крова над головой, потеряли имущество. Уничтожены хозяйственные участки, повреждена инфраструктура, разрушены жилые дома».