Мошенники выманивали деньги от имени нижегородского священника

Злоумышленники создали фальшивый сайт «Поможем» и группу в соцсети для мошенничества с помощью имени несуществующего священника, который якобы живет в Нижегородской области и служит в Тверской и Нижегородской епархии. В соответствии с информацией, опубликованной пресс-службой Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви, мошенники собирали деньги на операцию для вымышленного сына служителя церкви.
Подложная информация призывала к переводу средств на личную банковскую карту, используя фотографию Амурской епархии от 2017 года, взятую из другого контекста.
Организация Русской православной церкви призывает к бдительности и рекомендует проверять подобные сборы средств перед осуществлением пожертвований.