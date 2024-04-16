Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники выманивали деньги от имени нижегородского священника

Мошенники собирали деньги на операцию для предполагаемого сына служителя церкви.

Злоумышленники создали фальшивый сайт «Поможем» и группу в соцсети для мошенничества с помощью имени несуществующего священника, который якобы живет в Нижегородской области и служит в Тверской и Нижегородской епархии. В соответствии с информацией, опубликованной пресс-службой Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви, мошенники собирали деньги на операцию для вымышленного сына служителя церкви.

Подложная информация призывала к переводу средств на личную банковскую карту, используя фотографию Амурской епархии от 2017 года, взятую из другого контекста.

Организация Русской православной церкви призывает к бдительности и рекомендует проверять подобные сборы средств перед осуществлением пожертвований.