Мошенники выманивали деньги от имени нижегородского священника

Злоумышленники создали фальшивый сайт «Поможем» и группу в соцсети для мошенничества с помощью имени несуществующего священника, который якобы живет в Нижегородской области и служит в Тверской и Нижегородской епархии. В соответствии с информацией, опубликованной пресс-службой Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви, мошенники собирали деньги на операцию для вымышленного сына служителя церкви.