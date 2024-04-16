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В трех селах российского региона началась эвакуация из-за опасности подтопления

Эвакуацию в связи с опасностью подтопления начали проводить в трех селах Казанского района Тюменской области. Об этом сообщили власти российского региона, пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

До этого жителей Ишима Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за паводка.

Власти напомнили, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об опасности во время подворовых обходов. В городе для людей подготовили пункты временного размещения, добавили там.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из-за паводка.

Всего в России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом.