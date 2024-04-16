Воронежец соврал о взрыве жилых домов и потребовал 10 млрд долларов

В Советский районный суд Воронежа поступило уголовное дело в отношении Артема Зацепина, которого обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Пьяный воронежец позвонил на экстренный номер 112 и заявил, что собирается взорвать жилые дома на улице Писателя Маршака.
Обвиняемый говорил, что здания «скоро рванут и будут человеческие жертвы», требуя при этом передать ему 10 млрд долларов. Об этом деле рассказали на сайте суда в понедельник, 15 апреля.
Установлено, что звонок Артем Зацепин совершил 19 ноября 2023 года из дома со своего абонентского номера.
— В результате преступных действий Зацепина, для проверки его сообщения о готовящемся взрыве, были вызваны и извещены сотрудники органов внутренних дел МВД России по Воронежской области. В ходе проведенной проверки, сотрудниками полиции взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, что подтвердило ложность сообщения Зацепина о готовящемся взрыве, — пояснили в суде.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).
Подобное деяние наказывается штрафом в размере от 500 до 700 т тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 до 2 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Вину в преступлении Артем Зацепин признал в полном объеме. Уголовное дело принято к производству и назначено к рассмотрению.
Ранее жителей Воронежской области предупредили о провокаторах, которые могут склонять детей и подростков к терроризму и другим серьезным преступлениям. Рассылка сообщений происходит в социальных сетях и мессенджерах. За совершение теракта или диверсии обещают вознаграждение.