Воронежец соврал о взрыве жилых домов и потребовал 10 млрд долларов

— В результате преступных действий Зацепина, для проверки его сообщения о готовящемся взрыве, были вызваны и извещены сотрудники органов внутренних дел МВД России по Воронежской области. В ходе проведенной проверки, сотрудниками полиции взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, что подтвердило ложность сообщения Зацепина о готовящемся взрыве, — пояснили в суде.