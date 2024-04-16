На озере Таватуй утонул рыбак из Екатеринбурга. Другие рыбаки просто смотрели

Следователи уже организовали проведение процессуальной проверки. Там отметили, что рыбак шел по непрочному льду и, провалившись, быстро ушел под воду. Находящийся неподалеку коллега по увлечению даже не успел среагировать и только вызвал спасателей. В настоящее время в СКР проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.