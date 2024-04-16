Две дороги затопило в Нижегородской области из-за паводка

В Нижегородской области еще две дороги затопило из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Под воду ушли участки дороги около поселка Охлопково и около деревни Соловьево в Володарском районе. Эвакуация населения не требуется, чрезвычайной ситуации нет.
— Паводок проходит в соответствии с прогнозом, — подчеркнули в региональном ГУ МЧС.
В некоторых населенных пунктах большая вода начала отступать. Уже освободились от воды три моста в сёлах Никольское и Мишуково Гагинского района и в деревне Марьевка Арзамасского района, а также четыре придомовые территории в Урене и одна — в Шатках.
Сейчас остаются подтопленными девять низководных мостов, 8 участков дорог и 50 приусадебных участков.