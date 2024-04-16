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Две дороги затопило в Нижегородской области из-за паводка

Паводок проходит в соответствии с прогнозом.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области еще две дороги затопило из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Под воду ушли участки дороги около поселка Охлопково и около деревни Соловьево в Володарском районе. Эвакуация населения не требуется, чрезвычайной ситуации нет.

— Паводок проходит в соответствии с прогнозом, — подчеркнули в региональном ГУ МЧС.

В некоторых населенных пунктах большая вода начала отступать. Уже освободились от воды три моста в сёлах Никольское и Мишуково Гагинского района и в деревне Марьевка Арзамасского района, а также четыре придомовые территории в Урене и одна — в Шатках.

Сейчас остаются подтопленными девять низководных мостов, 8 участков дорог и 50 приусадебных участков.

МЧС