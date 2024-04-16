Свердловскую трассу перекрыли из-за надвигающегося паводка

Напомним, что в Курганской области готовятся к рекордному паводку. В городе ежедневно работает сирена, а местных жителей, живущих в районах, которые могут оказаться полностью затопленными, попросили эвакуироваться. На борьбу с паводками в Курганскую область выехал экипаж МЧС из Екатеринбурга. Спасатели укрепляют дамбы. В город уже завезли 27 тысяч кв. м грунта и уложили более 60 тысяч мешков с песком.