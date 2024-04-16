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Свердловскую трассу перекрыли из-за надвигающегося паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Сотрудники ГИБДД были вынуждены перекрыть трассу Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за надвигающегося паводка. Движение транспорта ограничили с 31 по 132 км.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Из-за угрозы паводков на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган перекрыли движение для всех видов транспорта с 31 по 132 км. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Объезд Курганской области организован через Тюменскую область. Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Курганской области готовятся к рекордному паводку. В городе ежедневно работает сирена, а местных жителей, живущих в районах, которые могут оказаться полностью затопленными, попросили эвакуироваться. На борьбу с паводками в Курганскую область выехал экипаж МЧС из Екатеринбурга. Спасатели укрепляют дамбы. В город уже завезли 27 тысяч кв. м грунта и уложили более 60 тысяч мешков с песком.

ГИБДД