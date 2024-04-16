В Омске начнётся суд над водителем, который вылетел на тротуар на Ленина

Куйбышевский районный суд рассмотрит уголовное дело о ДТП на улице Ленина, которое случилось 2 ноября прошлого года. По данным следствия, в тот день 62-летний водитель автомобиля «Фольксваген» при проезде перекрёстка улиц Ленина и Степана Разина не пропустил следовавший в сторону Ленинградской площади автомобиль «Лада Ларгус».
После столкновения «Фольксваген» выехал на металлическое ограждение тротуара. По информации полиции, в это время там проходили двое 16-летних омичей — юноша и девушка. Молодой человек успел закрыть подругу своим телом, но сам получил сложный перелом ноги от удара пролётом металлического забора. Второй пострадавшей в ДТП стала 75-летняя женщина. Автомобилем её прижало к стене здания. Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.
В ходе следствия водитель рассказал, что после столкновения на некоторое время потерял сознание и не контролировал свои действия, но в ходе расследования его версия была опровергнута. Вину мужчина признал и частично компенсировал пострадавшим моральный вред.
Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.