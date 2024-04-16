В Омске начнётся суд над водителем, который вылетел на тротуар на Ленина

В ходе следствия водитель рассказал, что после столкновения на некоторое время потерял сознание и не контролировал свои действия, но в ходе расследования его версия была опровергнута. Вину мужчина признал и частично компенсировал пострадавшим моральный вред.

Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.