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Из Самарской области выдворили 60 иностранцев и запретили им въезд в Россию

Судебные приставы Самарской области выдворили иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области судебные приставы за один день выдворили за пределы страны 60 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Они препроводили граждан Узбекистана из центра временного содержания иностранцев в пункт пропуска через границу. Все эти люди нарушили миграционное законодательство России и находились в стране нелегально.

— По истечении 90 суток они были обязаны выехать на родину, однако продолжали незаконно находиться и работать на территории Самарской области, — прокомментировала пресс-служба УФССП региона.

60 иностранцев вылетели в город Наманган. В ближайшие пять лет им теперь будет запрещено въезжать на территорию России.