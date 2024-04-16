Из Самарской области выдворили 60 иностранцев и запретили им въезд в Россию

В Самарской области судебные приставы за один день выдворили за пределы страны 60 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Они препроводили граждан Узбекистана из центра временного содержания иностранцев в пункт пропуска через границу. Все эти люди нарушили миграционное законодательство России и находились в стране нелегально.
— По истечении 90 суток они были обязаны выехать на родину, однако продолжали незаконно находиться и работать на территории Самарской области, — прокомментировала пресс-служба УФССП региона.
60 иностранцев вылетели в город Наманган. В ближайшие пять лет им теперь будет запрещено въезжать на территорию России.