Из Самарской области выдворили 60 иностранцев и запретили им въезд в Россию

В Самарской области судебные приставы за один день выдворили за пределы страны 60 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Они препроводили граждан Узбекистана из центра временного содержания иностранцев в пункт пропуска через границу. Все эти люди нарушили миграционное законодательство России и находились в стране нелегально.