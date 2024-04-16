В Казани газовый баллон взорвался прямо в кабине грузовика

Баллон взорвался прямо в руках у мужчины, к счастью, без последующего возгорания. Однако медицинская помощь ему потребовалась незамедлительно. Медики диагностировали травму руки, после чего пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.