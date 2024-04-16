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В Казани газовый баллон взорвался прямо в кабине грузовика

Дальнобойщик получил травмы в результате несчастного случая при приготовлении ужина.

Источник: Татарстан 24

Вчера вечером в промышленной зоне Казани произошел взрыв газового баллона в кабине большегруза. Водитель, приехавший для выгрузки из Ивановской области, решил погреть ужин и столкнулся с неожиданной опасностью.

Баллон взорвался прямо в руках у мужчины, к счастью, без последующего возгорания. Однако медицинская помощь ему потребовалась незамедлительно. Медики диагностировали травму руки, после чего пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Ранее мы писали, что столкновение двух большегрузов под Нижнекамском привело к смерти двух человек. Бензовоз и мусоровоз столкнулись на автодороге Чистополь — Нижнекамск.

несчастный случай