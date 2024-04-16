В Алматы затопило шесть улиц

Пресс-служба акимата Алматы предоставила информацию о ситуации в городе.
«С 04:00 в Алматы началось выпадение дождя, который с перерывами ожидается до утра 17 апреля. По информации РГП “Казгидромет”, на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на Медеу — 21 мм, на Каменском плато — 28 мм».
По информации оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано 12 участков с накоплением воды (6 случаев во дворах частных жилых домов, еще 6 на улицах), которые оперативно устранены.
Причина, как уточнили специалисты, заключается в засорении арычных сетей.
«В дневную смену задействовано 425 ед. спецтехники и 802 дорожных рабочих. Имеется 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ».
Днем ранее алматинцев предупреждали о затяжном дожде. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы добавил, что в мегаполисе также ожидается гроза, а порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду.