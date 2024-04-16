В Алматы затопило шесть улиц

«С 04:00 в Алматы началось выпадение дождя, который с перерывами ожидается до утра 17 апреля. По информации РГП “Казгидромет”, на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на Медеу — 21 мм, на Каменском плато — 28 мм».