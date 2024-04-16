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В Перми после ДТП с автобусом умер водитель

15 апреля на шоссе Космонавтов столкнулись автобус и два легковых автомобиля. В аварии погиб водитель одного из легковых автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Около 20:10 по шоссе Космонавтов в сторону Советской Армии двигался автомобиль SsangYong под управлением водителя 1966 года рождения, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

Возле дома № 117 водитель выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом LOTOS под управлением водителя 1967 года рождения.

После автобус отбросило в сторону деревьев. В этот момент женщина 1984 года рождения за рулем автомобиля Toyota допустила столкновение с SsangYong.

В результате ДТП водитель SsangYong скончался на месте. Кондуктор автобуса (женщина 1987 года рождения) доставлена в медицинское учреждение. По факту автомобильной аварии проходит проверка.