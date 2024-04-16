Обломки БПЛА нашли в поле жители в Волгоградской области

Напомним, накануне правила поведения при обнаружении беспилотника в небе или на земле разместили во всех жилых домах Волгограда, регулярно ими делится МЧС. В случае обнаружения БПЛА на земле гражданам настоятельно рекомендуют не приближаться к нему, не трогать руками, не пытаться уничтожить.