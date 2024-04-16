Обломки БПЛА нашли в поле жители в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области 15 апреля снова обнаружены детали БПЛА. Такие находки в поле жители делают уже не в первый раз. Информацию об обнаружении частей беспилотника подтвердили местные власти в официальном телеграм-канале администрации Еланского района, пообещав убрать обломки в ближайшее время.
— Детали упавшего летающего объекта находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru районные власти.
История появления этих обломков неизвестна. По данным канала «Мобилизация 34» предположительно, это обломки российской ракеты «воздух-земля» Х-101. Официально эта информация не подтверждена.
Напомним, накануне правила поведения при обнаружении беспилотника в небе или на земле разместили во всех жилых домах Волгограда, регулярно ими делится МЧС. В случае обнаружения БПЛА на земле гражданам настоятельно рекомендуют не приближаться к нему, не трогать руками, не пытаться уничтожить.