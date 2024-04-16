В Ростовской области 16 апреля прогнозируется штормовой ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах донского региона ожидаются дожди с грозами. Порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду — это порядка 72 километров в час.
Отметим, что автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными на дорогах во время непогоды. Водителям необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Во время сильного ветра не стоит парковать транспорт рядом со слабозакрепленными конструкциями.