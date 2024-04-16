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В Ростовской области 16 апреля прогнозируется штормовой ветер

Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 16 апреля прогнозируется штормовой ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах донского региона ожидаются дожди с грозами. Порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду — это порядка 72 километров в час.

Отметим, что автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными на дорогах во время непогоды. Водителям необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Во время сильного ветра не стоит парковать транспорт рядом со слабозакрепленными конструкциями.

МЧС