Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал», — опубликовало издание Урал56.ру видеообращение Козупицы, который ответил на вопрос, откуда у его сына недвижимость в Дубае стоимостью 33 миллиона рублей.
Мэр отметил, что его супруга вместе с ним переживает эти трудные минуты.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня. Ранее министр строительства РФ Ирек Файзуллин заявил журналистам, что дамба в Орске представляла собой земляной вал и не может стоить 1 миллиард рублей.