Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал», — опубликовало издание Урал56.ру видеообращение Козупицы, который ответил на вопрос, откуда у его сына недвижимость в Дубае стоимостью 33 миллиона рублей.