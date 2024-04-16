Прогноз от синоптиков: Северо-Казахстанскую область ждет вторая волна паводков

Кроме того, в связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 16 по 17 апреля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.