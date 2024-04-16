Глава свердловского Союза десантников после участия в СВО избежал 9 лет колонии

Напомним, на прошлой неделе гособвинитель заявил, что вина Тетерина подтверждается доказательствами, и потребовал приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 16 апреля, Верх-Исетский районный суд уральской столицы назначил ему 9 лет лишения свободы, со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ осужденный был освобожден от отбывания наказания.
«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — заявили в ведомстве.
Во время судебного процесса, который длился с 2022 года, Тетерин уезжал на СВО, за участие в которой был награжден медалью за храбрость и получил новое звание — старшего лейтенанта.