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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Минске, есть пострадавшие

На Смиловичском тракте из-за аварии образовалась большая пробка, в связи с чем движение там затруднено.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Четырнадцать пассажиров рейсового автобуса получили травмы в результате его столкновения с грузовым автомобилем в Минске, передает БелТА.

Отмечается, что автобус МАЗ врезался в грузовик на Смиловичском тракте. На место прибыли машины скорой медицинской помощи и МЧС.

По данным управления ГАИ Мингорисполкома, движение на данном участке трассы в настоящее время затруднено.

В свою очередь в Минсктрансе сообщили, что в связи с большим скоплением машин на тракте общественный транспорт курсирует с нарушением графика, автобусы могут следовать с опозданием до 20 минут.