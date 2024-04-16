Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Минске, есть пострадавшие

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Четырнадцать пассажиров рейсового автобуса получили травмы в результате его столкновения с грузовым автомобилем в Минске, передает БелТА.
Отмечается, что автобус МАЗ врезался в грузовик на Смиловичском тракте. На место прибыли машины скорой медицинской помощи и МЧС.
По данным управления ГАИ Мингорисполкома, движение на данном участке трассы в настоящее время затруднено.
В свою очередь в Минсктрансе сообщили, что в связи с большим скоплением машин на тракте общественный транспорт курсирует с нарушением графика, автобусы могут следовать с опозданием до 20 минут.